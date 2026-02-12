Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 21:06
    Председатель УМК: Склонность армянской церкви к реваншизму не соответствует принципам добрососедства

    В то время как государство и религия в Азербайджане выступают единым фронтом на пути к достижению мира в регионе, в армянской церкви царят реваншистские настроения, которые абсолютно не соответствуют принципам религиозной толерантности и мирного сосуществования.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, принимая делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

    А. Пашазаде разъяснил исторические и современные аспекты азербайджанской модели межрелигиозного диалога и сотрудничества.

    Выразив благодарность председателю УМК за теплый прием, Б.Корн отметила, что они осведомлены о богатом опыте Азербайджана в сфере межрелигиозного диалога, атмосфере толерантности и мультикультурлизма в стране, и рады лично ознакомиться с религиозной средой в Азербайджане.

    Лента новостей