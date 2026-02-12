Председатель УМК: Склонность армянской церкви к реваншизму не соответствует принципам добрососедства

В то время как государство и религия в Азербайджане выступают единым фронтом на пути к достижению мира в регионе, в армянской церкви царят реваншистские настроения, которые абсолютно не соответствуют принципам религиозной толерантности и мирного сосуществования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, принимая делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

А. Пашазаде разъяснил исторические и современные аспекты азербайджанской модели межрелигиозного диалога и сотрудничества.

Выразив благодарность председателю УМК за теплый прием, Б.Корн отметила, что они осведомлены о богатом опыте Азербайджана в сфере межрелигиозного диалога, атмосфере толерантности и мультикультурлизма в стране, и рады лично ознакомиться с религиозной средой в Азербайджане.