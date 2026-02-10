Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азер Мурсагулов назначен новым председателем Госкомстата

    Внутренняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 14:08
    Азер Мурсагулов назначен новым председателем Госкомстата

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Азера Мурсагулова новым председателем Госкомитета по статистике.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Напомним, накануне президент Азербайджана освободил Тахира Будагова от должности председателя Госкомстата, которую он занимал с 2015 года, и назначил главой исполнительной власти Насиминского района Баку.

    Азер Мурсагулов с 2012 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Азербайджана, а с 2019 года возглавляет Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при указанном ведомстве.

    Азер Мурсагулов Госкомстат
    Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib
    President Ilham Aliyev appoints new head of State Statistical Committee
    Ты - Король

    Последние новости

    14:53

    Азербайджан и Иордания нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

    Бизнес
    14:48

    Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке

    Другие страны
    14:42

    СМИ: Греция и Мальта не поддержали запрет на транспортировку нефти из РФ

    Другие страны
    14:41
    Фото

    В Лянкяране мать близнецов родила тройню

    Внутренняя политика
    14:37

    Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

    ИКТ
    14:34

    В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальник

    Внутренняя политика
    14:31

    Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%

    Финансы
    14:28

    Багаи: Иран и США достигли консенсуса по продолжению дипломатического процесса

    Другие страны
    14:11

    ISB подготовило новые проекты по обязательному страхованию пассажиров

    Финансы
    Лента новостей