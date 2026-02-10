Азер Мурсагулов назначен новым председателем Госкомстата

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Азера Мурсагулова новым председателем Госкомитета по статистике.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, накануне президент Азербайджана освободил Тахира Будагова от должности председателя Госкомстата, которую он занимал с 2015 года, и назначил главой исполнительной власти Насиминского района Баку.

Азер Мурсагулов с 2012 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Азербайджана, а с 2019 года возглавляет Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при указанном ведомстве.