Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib
Daxili siyasət
- 10 fevral, 2026
- 14:06
Azər İsmayıl oğlu Mursaqulov Dövlət Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
A.Mursaqulov 2019-cu ildən Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borclarının və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru olub.
Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin bundan əvvəlki sədri Tahir Budaqov olub. O, dövlət başçısının Sərəncamı ilə Nəsimi rayonunun icra başçısı təyin edilib.
Son xəbərlər
15:00
Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyirBiznes
14:55
Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
14:55
"Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edibFutbol
14:54
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:52
AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblərMaliyyə
14:50
Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİBHadisə
14:50
Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olubDigər ölkələr
14:42
Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıbFutbol
14:34