    Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 14:06
    Azər İsmayıl oğlu Mursaqulov Dövlət Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    A.Mursaqulov 2019-cu ildən Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borclarının və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru olub.

    Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin bundan əvvəlki sədri Tahir Budaqov olub. O, dövlət başçısının Sərəncamı ilə Nəsimi rayonunun icra başçısı təyin edilib.

    Азер Мурсагулов назначен новым председателем Госкомстата
    President Ilham Aliyev appoints new head of State Statistical Committee

