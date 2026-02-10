Astana hava limanında reyslərdə gecikmələr yaranıb
Region
- 10 fevral, 2026
- 12:25
Əlverişsiz hava şəraitinə görə Astana Beynəlxalq Hava Limanında aviareyslərdə gecikmələr qeydə alınıb.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə hava limanının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bu günə 72 gəliş və 74 gediş reysi planlaşdırılıb. Hazırda 8 gəliş və 10 gediş reysi gecikir.
Hava limanından qeyd ediblər ki, uçuşların gecikməsi hava şəraitinin pisləşməsi şəraitində təyyarələrin buzlanmadan təmizlənməsinin mümkün olmaması ilə bağlıdır. Uçuş-eniş zolağının, perronun və sürmə yollarının təmizlənməsi mütəmadi qaydada həyata keçirilir. Hava limanının bütün xidmətləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib.
