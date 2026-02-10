В аэропорту Астаны из-за непогоды задерживаются рейсы
- 10 февраля, 2026
- 12:14
10 февраля в Международном аэропорту Астаны из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы задержки авиарейсов.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.
На сегодняшний день запланированы 72 рейса на вылет и 74 рейса на прилет. В настоящее время задерживаются 8 рейсов на прилет и 10 - на вылет.
В аэропорту пояснили, что задержки вылетов обусловлены невозможностью проведения противообледенительной обработки воздушных судов в условиях ухудшения погодных условий. Очистка взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек проводится в постоянном режиме. Все службы воздушной гавани переведены на усиленный режим работы.
