Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции
- 10 февраля, 2026
- 11:05
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане начальником Главного управления по Восточной Европе и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции, послом Мехметом Самсаром и послом Турции в Баку Биролом Акгюном.
Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Турции сообщило в соцсетях.
На встрече были обсуждены двусторонние отношения и региональные процессы.
