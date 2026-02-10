Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане начальником Главного управления по Восточной Европе и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции, послом Мехметом Самсаром и послом Турции в Баку Биролом Акгюном.

Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Турции сообщило в соцсетях.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения и региональные процессы.