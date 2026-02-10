İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Beyləqanda yeni doğulan körpə ölüb

    Hadisə
    • 10 fevral, 2026
    • 10:43
    Beyləqanda yeni doğulan körpə ölüb

    Beyləqan rayonunda yeni doğulan körpənin ölümü qeydə alınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, rayonun Birinci Şahsevən kənd sakini 30 yaşlı Ülviyyə Musa qızı Əliyeva Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına doğuş səbəbilə daxil olub.

    Onun dünyaya gətirdiyi oğlan uşağı doğuşdan sonra ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Beyləqan Körpə Xəstəxana
