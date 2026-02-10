Beyləqanda yeni doğulan körpə ölüb
Hadisə
- 10 fevral, 2026
- 10:43
Beyləqan rayonunda yeni doğulan körpənin ölümü qeydə alınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, rayonun Birinci Şahsevən kənd sakini 30 yaşlı Ülviyyə Musa qızı Əliyeva Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına doğuş səbəbilə daxil olub.
Onun dünyaya gətirdiyi oğlan uşağı doğuşdan sonra ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
