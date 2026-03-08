İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü bir metri keçib

    Ekologiya
    • 08 mart, 2026
    • 12:02
    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü bir metri keçib

    Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü 107 sm-ə çatıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan Muxtar Respublikaısnın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Kükü kəndinə yeni yağan qarın hündürlüyü 20 sm, ümumi qar örtüyünün qalınlığı isə 66 sm təşkil edir.

    Həmçinin Kəngərlidə 5 sm, Şərur rayonunun Axura kəndində 7sm, 3000 m yüksəklikdə isə 107 sm qeydə alınıb.

    Высота снежного покрова в Нахчыване превысила один метр

