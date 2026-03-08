Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü bir metri keçib
Ekologiya
- 08 mart, 2026
- 12:02
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü 107 sm-ə çatıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan Muxtar Respublikaısnın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, Kükü kəndinə yeni yağan qarın hündürlüyü 20 sm, ümumi qar örtüyünün qalınlığı isə 66 sm təşkil edir.
Həmçinin Kəngərlidə 5 sm, Şərur rayonunun Axura kəndində 7sm, 3000 m yüksəklikdə isə 107 sm qeydə alınıb.
Son xəbərlər
12:19
Tramp: Müttəfiqlərin İrana qarşı əməliyyatda iştirakı ABŞ-ni narahat etmirDigər ölkələr
12:02
Foto
Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü bir metri keçibEkologiya
12:01
İran ABŞ-nin Küveytdəki helikopter bazasına zərbə endiribRegion
11:49
İranda yeni ali rəhbərlə bağlı konsensus əldə olunubRegion
11:41
BMT Baş katibi gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün səkkiz addım irəli sürübDigər ölkələr
11:35
KİV: İsrail İranın enerji obyektlərinə zərbələr endirirRegion
11:15
Foto
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Almaniya və Çexiyada beynəlxalq turnirlərdə iştirak edəcəklərFərdi
11:08
"Axios": ABŞ Tehranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını ələ keçirmək üçün xüsusi təyinatlıları cəlb edə bilərDigər ölkələr
11:06
Foto