Высота снежного покрова в Нахчыване превысила один метр
Экология
- 08 марта, 2026
- 12:10
В высокогорных районах Нахчывана высота снежного покрова составила 107 см.
Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов автономной республики.
Отмечается, что в селе Кюкю выпало 20 см снега, после чего толщина снежного покрова возросла до 66 см.
Кроме того, в Кянгярли выпало 5 см снега, в селе Ахура Шарурского района - 7 см, а высота снежного покрова в высокогорье (3 000 м) составила 107 см.
