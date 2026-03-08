Высота снежного покрова в Нахчыване превысила один метр

В высокогорных районах Нахчывана высота снежного покрова составила 107 см.

Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов автономной республики.

Отмечается, что в селе Кюкю выпало 20 см снега, после чего толщина снежного покрова возросла до 66 см.

Кроме того, в Кянгярли выпало 5 см снега, в селе Ахура Шарурского района - 7 см, а высота снежного покрова в высокогорье (3 000 м) составила 107 см.