    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Region
    • 08 mart, 2026
    • 11:35
    KİV: İsrail İranın enerji obyektlərinə zərbələr endirir

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) İranın hərbi potensialını zəiflətmək və silah istehsalına mane olmaq məqsədilə şənbə günü ilk dəfə neft infrastrukturuna aviazərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bazar günü "CBS News"a İsrail rəsmisi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hücuma məruz qalmış infrastruktur obyektlərində saxlanılan yanacaq rəsmi olaraq İran Silahlı Qüvvələrinə verilir.

    Mənbə qeyd edib ki, İran hərbçiləri həm ordunun ehtiyacları, əməliyyatların keçirilməsi, həm də istehsal və elmi-tədqiqat fəaliyyəti üçün istifadə olunan bu neft emalı zavodlarındakı (NEZ) yanacaqdan tamamilə asılıdırlar.

    Ötən gün İranın dövlət mediası xəbər verib ki, İran paytaxtındakı neft anbarlarından biri hücuma məruz qalıb. IRNA-nın məlumatına görə, Tehranda və qonşu Kərəc şəhərində üç neft anbarına hücum olub. Bu anbarlardan ikisi İran paytaxtının cənubunda yerləşən və zədələnməyən iri NEZ-nin yaxınlığında yerləşir.

    СМИ: Израиль наносит удары по энергообъектам Ирана для снижения его военного потенциала

    Bütün Xəbər Lenti