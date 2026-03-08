СМИ: Израиль наносит удары по энергообъектам Ирана для снижения его военного потенциала

Армия обороны Израиля впервые нанесла авиаудары по нефтяной инфраструктуре Ирана в субботу с целью ослабить военный потенциал страны и помешать разработке вооружений.

Как передает Report, об этом в воскресенье CBS News сообщил израильский чиновник.

По его словам, топливо, хранящееся на атакованных объектах инфраструктуры, официально поставляется иранским вооруженным силам.

Иранские военные полностью зависят от топлива на этих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которое применяется как для нужд армии, проведения операций, так и производства и научно-исследовательской деятельности, отмечает источник.

Накануне иранские государственные СМИ сообщали, что одно из нефтехранилищ в иранской столице подверглось атакам. По данным агентства IRNA, были атакованы три нефтяных хранилища в Тегеране и соседнем городе Кередж. Два из этих хранилищ находились рядом с крупным НПЗ на юге иранской столицы, который не получил повреждений.