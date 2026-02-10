Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Бейлаганском районе скончался новорожденный

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 10:58
    В Бейлаганском районе скончался новорожденный

    В Бейлаганском районе зафиксирован случай смерти новорожденного.

    Как сообщает карабахское бюро Report, 30-летняя жительница села Биринджи Шахсевен Ульвия Муса гызы Алиева была доставлена в Бейлаганскую центральную районную больницу для родов.

    По информации, родившийся мальчик скончался вскоре после появления на свет.

    По факту проводится расследование.

    смерть новорожденного Бейлаганский район село Биринджи Шахсевен
    Beyləqanda yeni doğulan körpə ölüb
