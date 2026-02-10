В Бейлаганском районе скончался новорожденный
Происшествия
- 10 февраля, 2026
- 10:58
В Бейлаганском районе зафиксирован случай смерти новорожденного.
Как сообщает карабахское бюро Report, 30-летняя жительница села Биринджи Шахсевен Ульвия Муса гызы Алиева была доставлена в Бейлаганскую центральную районную больницу для родов.
По информации, родившийся мальчик скончался вскоре после появления на свет.
По факту проводится расследование.
