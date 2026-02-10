İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 12 məsələ var

    Milli Məclis
    • 10 fevral, 2026
    • 11:01
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 12 məsələ var

    Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, plenar iclasın gündəliyində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kibercinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının təsdiqi, yeni hazırlanan "Uşaq hüquqları haqqında" qanunun layihəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 12 məsələ var.

    İclasa parlamentin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.

    Milli Məclis Plenar iclas qanun layihəsi
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов
    Azerbaijani Parliament kicks off its next plenary session, with 12 issues on agenda

