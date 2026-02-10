Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 12 məsələ var
Milli Məclis
- 10 fevral, 2026
- 11:01
Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, plenar iclasın gündəliyində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kibercinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının təsdiqi, yeni hazırlanan "Uşaq hüquqları haqqında" qanunun layihəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 12 məsələ var.
İclasa parlamentin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.
