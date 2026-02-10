Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов
Милли Меджлис
- 10 февраля, 2026
- 11:07
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку пленарного заседания включено обсуждение 12 вопросов, включая ратификацию Конвенции ООН против киберпреступности и законопроект закона "О правах ребенка".
Пленарное заседание проходит под председательством Сахибы Гафаровой.
Последние новости
11:43
МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евроДругие страны
11:33
Фото
Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
11:26
Польша получила первую партию американских танков AbramsДругие страны
11:20
В Киев прибыл премьер МолдовыДругие страны
11:16
Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в ВашингтонеДругие страны
11:09
Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в КазахстанеВ регионе
11:07
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросовМилли Меджлис
11:07
МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учетаПроисшествия
11:05