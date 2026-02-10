Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    • 10 февраля, 2026
    • 11:07
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку пленарного заседания включено обсуждение 12 вопросов, включая ратификацию Конвенции ООН против киберпреступности и законопроект закона "О правах ребенка".

    Пленарное заседание проходит под председательством Сахибы Гафаровой.

    Милли Меджлис весенняя сессия Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 12 məsələ var
    Azerbaijani Parliament kicks off its next plenary session, with 12 issues on agenda
    Ты - Король

    Последние новости

    11:43

    МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евро

    Другие страны
    11:33
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    11:26

    Польша получила первую партию американских танков Abrams

    Другие страны
    11:20

    В Киев прибыл премьер Молдовы

    Другие страны
    11:16

    Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    11:09

    Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в Казахстане

    В регионе
    11:07

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    11:07

    МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

    Происшествия
    11:05

    Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции

    Другие
    Лента новостей