Qubada bir ailənin 8 üzvü qonaqlıqda qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    • 08 fevral, 2026
    • 19:10
    Quba rayonunda səkkiz nəfər qidadan zəhərlənib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, rayonun Xucbala kəndində qonaqlıq zamanı - 1953-cü il təvəllüdlü N.Şabutov, 1953-cü il təvəllüdlü H.Şabutova, 1986-ci il təvəllüdlü A.Şabutova, 2003-cü il təvəllüdlü A.Şabutova, 2003-cü il N.Şabutova, 2010-cu il D.Şabutov, 2025-ci il təvəllüdlü G.Şabutova və 1978-ci il təvəllüdlü D.Məmmədova qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

    Onların paytaxt salatından zəhərləndikləri ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qida Zəhərlənmə Quba
    В Губе во время застолья отравились 8 человек

