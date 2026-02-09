İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Beşiktaş" "Real"ın hücumçusu üçün rəsmi təklif göndərib

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 14:41
    Beşiktaş Realın hücumçusu üçün rəsmi təklif göndərib

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Qonsalo Qarsiya üçün rəsmi təklif göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fichajes" nəşri məlumat yayıb.

    İstanbul təmsilçisi 21 yaşlı mərkəz hücumçusu üçün 25 milyon avro ödəməyə hazırdır.

    "Kral klubu" ispaniyalı forvardla bağlı hələlik yekun qərar verməyib.

    Xatırladaq ki, Qonsalo Qarsiya cari mövsüm meydanda olduğu 860 dəqiqə ərzində 5 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Beşiktaş klubu Real Madrid klubu Beşiktaşdan təklif Qonsalo Qarsiya Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    14:52

    Baş katib: "IRU Orta Dəhlizi "nümunəvi dəhlizə" çevirmək niyyətindədir" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    14:47
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ birgə potensial layihələri nəzərdən keçirib

    İnfrastruktur
    14:43

    DİN qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edir

    Daxili siyasət
    14:41

    "Beşiktaş" "Real"ın hücumçusu üçün rəsmi təklif göndərib

    Futbol
    14:40

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan ABŞ-la məzmunlu və yenilənmiş strateji tərəfdaşlıq istəyir

    Region
    14:36

    "Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    14:32

    Nazir: Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sərhəddə üç il ərzində görülən işlər barədə hesabat verəcək

    Region
    14:31

    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    14:23

    Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti