"Beşiktaş" "Real"ın hücumçusu üçün rəsmi təklif göndərib
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 14:41
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Qonsalo Qarsiya üçün rəsmi təklif göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fichajes" nəşri məlumat yayıb.
İstanbul təmsilçisi 21 yaşlı mərkəz hücumçusu üçün 25 milyon avro ödəməyə hazırdır.
"Kral klubu" ispaniyalı forvardla bağlı hələlik yekun qərar verməyib.
Xatırladaq ki, Qonsalo Qarsiya cari mövsüm meydanda olduğu 860 dəqiqə ərzində 5 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
14:52
Baş katib: "IRU Orta Dəhlizi "nümunəvi dəhlizə" çevirmək niyyətindədir" - MÜSAHİBƏİnfrastruktur
14:47
Foto
Azərbaycan və ABŞ birgə potensial layihələri nəzərdən keçiribİnfrastruktur
14:43
DİN qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edirDaxili siyasət
14:41
"Beşiktaş" "Real"ın hücumçusu üçün rəsmi təklif göndəribFutbol
14:40
Maka Boçorişvili: Gürcüstan ABŞ-la məzmunlu və yenilənmiş strateji tərəfdaşlıq istəyirRegion
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Nazir: Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sərhəddə üç il ərzində görülən işlər barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübİnfrastruktur
14:23