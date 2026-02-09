İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    • 09 fevral, 2026
    • 14:31
    Bu ilin yanvar ayında satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində 228 müqavilə rəsmiləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Kirayə Mənzil Departamentinin direktor müavini Aslan Zeynalov bildib.

    Onun sözlərinə görə, bu il dövlətdən kirayəyə mənzil götürənlərin sayının ötən illə müqayisədə çox olacağı gözlənilir.

    "Kirayə mənzil mexanizmi şəxsi yığımları yetərli olmayan vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçündür. Bu gün bu mexanizmə maraq çox böyükdür. Biz bunu müraciətlərin və rəsmiləşdirmələrin sayında görə bilərik. İndiyə qədər 9 298 mənzil vətəndaşlara kirayəyə verilib. Təkcə ötən il kirayə müqaviləsinin sayı 2 813 olub. Bu da əvvəlki illərə nisbətən bir neçə dəfə çoxdur. Bu da ona deməyə əsas verir ki, mexanizmə maraq ildən-ilə artır", - deyə Fond rəsmisi əlavə edib.

    kirayə mexanizmi İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu
    В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государства

