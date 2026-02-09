Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
İKT
- 09 fevral, 2026
- 21:26
Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksi ilə görüşünə dair "X" sosial media hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.
Aparıcı ABŞ şirkətlərinin rəhbər və nümayəndələrinin də görüşdə iştirak etdiyini bildirən nazir vurğulayıb: "Görüş zamanı kibertəhlükəsizlik, süni intellekt və rəqəmsal #texnologiyalar sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik".
Son xəbərlər
22:08
Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyubFutbol
22:07
BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:58
CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayırİnfrastruktur
21:46
KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədirDigər
21:44
ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıbDigər ölkələr
21:42
Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdurRegion
21:29
Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edibDigər ölkələr
21:27
Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"Futbol
21:26
Foto