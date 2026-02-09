İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    • 09 fevral, 2026
    • 21:26
    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksi ilə görüşünə dair "X" sosial media hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.

    Aparıcı ABŞ şirkətlərinin rəhbər və nümayəndələrinin də görüşdə iştirak etdiyini bildirən nazir vurğulayıb: "Görüş zamanı kibertəhlükəsizlik, süni intellekt və rəqəmsal #texnologiyalar sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik".

    Azərbaycan ABŞ süni intellekt
    Foto
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере ИИ

    Son xəbərlər

    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayır

    İnfrastruktur
    21:46

    KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər
    21:44

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur

    Region
    21:29

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti