Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере ИИ
ИКТ
- 09 февраля, 2026
- 21:28
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.
Как передает Report, об этом он сообщил в публикации в социальной сети X.
Отмечается, что во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний.
Стороны обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере искусственного интеллекта.
"В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий", - написал министр.
