    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере ИИ

    ИКТ
    • 09 февраля, 2026
    • 21:28
    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.

    Как передает Report, об этом он сообщил в публикации в социальной сети X.

    Отмечается, что во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний.

    Стороны обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере искусственного интеллекта.

    "В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий", - написал министр.

    Лента новостей