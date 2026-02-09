Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере ИИ

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.

Как передает Report, об этом он сообщил в публикации в социальной сети X.

Отмечается, что во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере искусственного интеллекта.

"В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий", - написал министр.