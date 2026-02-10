Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 18:25
    В Баку завершилась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в узком составе.

    В Баку началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в узком составе.

    Как сообщает Report, 10 февраля начался визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

    В Баку завершилась встреча Ильхама Алиева с Джей Ди Вэнсом в узком составе - ОБНОВЛЕНО

