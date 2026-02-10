В Баку завершилась встреча Ильхама Алиева с Джей Ди Вэнсом в узком составе - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 18:25
В Баку завершилась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в узком составе.
В Баку началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в узком составе.
Как сообщает Report, 10 февраля начался визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан.
Последние новости
18:27
Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс проводят встречу в расширенном составеВнешняя политика
18:26
Азербайджанская компания выпускает облигации на 2 млн манатовФинансы
18:26
ЗАО "Бакметрополитен" и чешская компания обсудили вопросы сотрудничестваИнфраструктура
18:25
Фото
В Баку завершилась встреча Ильхама Алиева с Джей Ди Вэнсом в узком составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:11
В Кыргызстане создана Служба государственной охраны при президентеВ регионе
18:10
Фото
Судьи приступили к совещанию по вынесению окончательного решения по делу Варданяна - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
18:05
Макрон посетит Индию на следующей неделеДругие страны
18:00
Фото
В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента СШАВнешняя политика
17:55