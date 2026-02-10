İlham Əliyevlə Cey Di Vensin məhdud tərkibdə görüşü başlayıb
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 18:02
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə məhdud tərkibdə görüşü başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, fevralın 10-da C.D.Vensin Azərbaycana səfəri başlayıb.
