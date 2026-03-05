İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, nota təqdim ediləcək
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 12:42
İran səfiri Müctəba Dəmirçilu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İran tərəfinə kəskin etiraz bildirilərək müvafiq etiraz notası təqdim ediləcək.
"Azərbaycan ərazisinə bu hücum beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir və regionda gərginliyin artmasına xidmət edir. İran tərəfindən qısa müddət ərzində qeyd olunan məsələyə aydınlıq gətirilməsini, buna izahat verməsini və bu kimi halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün zəruri təxirəsalınmaz tədbirlər görməyi tələb edirik", - məlumatda vurğulanıb.
Xatırladaq ki, martın 5-i günorta radələrində Naxçıvana İran ərazisindən dron hücumları həyata keçirilib.
