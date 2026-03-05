Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД, ему будет вручена нота
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 12:44
Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.
Иранской стороне будет выражен решительный протест и главе дипмиссии вручена соответствующая нота.
Последние новости
13:25
Минобороны Азербайджана готовит необходимые ответные меры для защиты гражданского населения на фоне иранских ударовДругие
13:24
Пашинян: Наличие в Армении военной базы РФ не мешает планам по вступлению в ЕСВ регионе
13:21
Джон Хили направился на КипрДругие страны
13:19
Президент утвердил приобретение инвестиций государствомЭкономика
13:17
ЦАХАЛ заявил о ликвидации хранилищ ракет и живой силы в Тегеране - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:10
В Бахрейне заявили об уничтожении ПВО 75 иранских ракет и 123 БПЛАДругие страны
13:01
Министерства сельского хозяйства и экономики интегрируют свои информационные системыВнутренняя политика
13:00
МИД: Баку оставляет за собой право на ответные меры в отношении ИранаВнешняя политика
12:58