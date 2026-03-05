Albaneze Avstraliya hərbi qüvvələrinin Yaxın Şərqə göndərildiyini açıqlayıb
- 05 mart, 2026
- 05 mart, 2026
- 12:30
Avstraliya münaqişə zonasında olan minlərlə avstraliyalı ilə əlaqədar vəziyyətə fövqəladə reaksiya tədbirləri çərçivəsində Yaxın Şərqə hərbi qüvvələr göndərib.
"Report" Avstraliya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze parlament dinləmələri zamanı bildirib.
"Daha bir reys, EK414 havadadır, göyərtəsində 200-dən çox avstraliyalı var. Bu gün təyyarə Dubaydan Sidneyə yola düşüb. Ümid edirik ki, bu gün daha çox reys olacaq", - o qeyd edib.
