İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Albaneze Avstraliya hərbi qüvvələrinin Yaxın Şərqə göndərildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 12:30
    Albaneze Avstraliya hərbi qüvvələrinin Yaxın Şərqə göndərildiyini açıqlayıb

    Avstraliya münaqişə zonasında olan minlərlə avstraliyalı ilə əlaqədar vəziyyətə fövqəladə reaksiya tədbirləri çərçivəsində Yaxın Şərqə hərbi qüvvələr göndərib.

    "Report" Avstraliya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze parlament dinləmələri zamanı bildirib.

    "Daha bir reys, EK414 havadadır, göyərtəsində 200-dən çox avstraliyalı var. Bu gün təyyarə Dubaydan Sidneyə yola düşüb. Ümid edirik ki, bu gün daha çox reys olacaq", - o qeyd edib.

    Entoni Albaneze ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Avstraliya
    Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний Восток
    Albanese announces deployment of Australian military forces to Middle East

    Son xəbərlər

    13:31

    Con Hili Kiprə gedib

    Digər ölkələr
    13:30

    İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:28
    Foto

    Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilib

    ASK
    13:27
    Foto

    İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:24

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

    Hərbi
    13:17

    Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edib

    Digər ölkələr
    13:16

    Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirik

    Region
    13:15

    Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidir

    Milli Məclis
    13:12
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb  - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti