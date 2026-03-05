Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний Восток

Австралия направила на Ближний Восток военные силы в рамках мер чрезвычайного реагирования на ситуацию, связанную с тысячами австралийцев, оказавшихся в зоне конфликта.

Как передает Report со ссылкой на австралийские СМИ, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе во время парламентских слушаний.

"Я подтверждаю прямо сейчас, что еще один рейс, EK414, находится в воздухе, на борту более 200 австралийцев. Сегодня в 9:16 утра по канберрскому времени самолет вылетел из Дубая в Сидней, и мы надеемся, что сегодня будет больше рейсов, чего мы и хотим", - сказал он.

Решение о развертывании шести кризисных групп на Ближнем Востоке, а также "военных сил в рамках нашего планирования на случай чрезвычайных ситуаций, начатого ранее на этой неделе".