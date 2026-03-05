İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Cəmil Əliyev 10 saat fasiləsiz üzməklə Azərbaycan rekorduna imza atıb

    Fərdi
    • 05 mart, 2026
    • 12:46
    Cəmil Əliyev 10 saat fasiləsiz üzməklə Azərbaycan rekorduna imza atıb

    Quba sakini Cəmil Əliyev müvafiq qaydalara uyğun təşkil olunan xüsusi test zamanı 10 saat fasiləsiz üzərək ölkədə yeni statistik rekord müəyyənləşdirib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasından (ASF) məlumat verilib.

    Rekord Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə rəsmiləşdirilib.

    Cəmil Əliyevə ASF tərəfindən müvafiq sertifikat təqdim olunub.

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası Cəmil Əliyev rekord Gənclər və İdman Nazirliyi sertifikat

