İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Nicat İmanov: "Vergi Məcəlləsi sahibkarlarla müzakirə aparılmadan dəyişdirilmir"

    Biznes
    • 05 mart, 2026
    • 12:40
    Nicat İmanov: Vergi Məcəlləsi sahibkarlarla müzakirə aparılmadan dəyişdirilmir

    Azərbaycanda vergi qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər ölkə Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə verilmiş tapşırıqlara əsaslanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi siyasəti baş idarəsinin rəisi Nicat İmanov Bakıda keçirilən "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" adlı forumda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dəyişikliklər həm də ​sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına, sahibkarlarla keçirilən görüşlərdən qaynaqlanan və onların təklifləri əsasında formalaşan bazaya əsaslanır.

    "İndiyə qədər yanlış təəssürat formalaşmışdı ki, sahibkarlarla müzakirə aparılmadan Vergi Məcəlləsi dəyişdirilir və sahibkarlar bundan ilin sonunda - qəfildən xəbər tutur. Bu günə qədər ixtisaslaşmış qaydada keçirilən görüşlərin sayı 350-yə yaxın olub, təxminən 600 təklif əldə edilib. ​Nəticə olaraq biznes mühitinin inkişafı və problemlərin həlli ilə bağlı 114 dəyişiklik artıq qanunvericiliyə daxil edilərək qüvvəyə minib", - deyə vergi rəsmisi qeyd edib.

    Dövlət Vergi Xidməti Vergi Məcəlləsi Nicat İmanov

    Son xəbərlər

    13:31

    Con Hili Kiprə gedib

    Digər ölkələr
    13:30

    İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:28
    Foto

    Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilib

    ASK
    13:27
    Foto

    İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:24

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

    Hərbi
    13:17

    Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edib

    Digər ölkələr
    13:16

    Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirik

    Region
    13:15

    Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidir

    Milli Məclis
    13:12
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb  - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti