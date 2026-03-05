İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran dronlarından biri Naxçıvandakı məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 12:45
    İran dronlarından biri Naxçıvandakı məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb

    İran ərazisindən uçan dronlardan biri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayon Şəkərabad kənd tam orta məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosu xəbər verir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamaya görə, daha 1 ədəd dron isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hava Limanının terminal binasına düşüb. Nəticədə iki nəfər mülki şəxs xəsarət alıb.

