Один из запущенных в Нахчыван из Ирана дронов взорвался рядом со школой

Один из беспилотников, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался вблизи полной средней школы села Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает местное бюро Report.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.