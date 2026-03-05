Один из запущенных в Нахчыван из Ирана дронов взорвался рядом со школой
- 05 марта, 2026
- 12:48
Один из беспилотников, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался вблизи полной средней школы села Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает местное бюро Report.
Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.
