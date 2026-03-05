Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД: При ударах иранских дронов по Нахчывану пострадали 2 человека, Баку требует разъяснений

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 12:43
    Два мирных жителя получили ранения в результате ударов иранских беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

    Согласно информации, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

    "В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения. Баку решительно осуждает этот инцидент, подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе", - подчеркнули в МИД.

    В ведомстве также добавили, что Баку требует от Тегерана в кратчайшие сроки дать разъяснения по данному инциденту, а также принять необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем.

    "Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. В МИД уже вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу. Иранской стороне будет выражен решительный протест и главе дипмиссии вручена соответствующая нота", - добавили в ведомстве.

    Azərbaycan XİN: İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb
    Azerbaijani MFA: Two injured in Iran's drone attack on Nakhchivan
    Лента новостей