    İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumuna görə yaxınlıqdakı məktəblərdə tədris dayandırılıb - RƏSMİ

    Elm və təhsil
    • 05 mart, 2026
    • 12:29
    İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumu ilə əlaqədar hava limanına yaxın ərazidə yerləşən məktəblərdə tədris dayandırılıb, müəllimlər və şagirdlər təxliyə edilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ərazidəki iki məktəb boşaldılıb:

    "Qərar pedaqoji heyətin və şagirdlərin təhlükəsizliyi məqsədilə qəbul olunub".

    Qeyd olunub ki, Muxtar Respublikanın digər təhsil müəssisələrində tədris normal qaydada davam edir.

    В Нахчыване эвакуировали школы у аэропорта после атаки дрона
    Classes halted in schools near Nakhchivan Airport after Iran's drone attack – OFFICIAL

