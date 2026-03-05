В Нахчыване эвакуировали школы у аэропорта после атаки дрона

В связи с атакой иранского беспилотника на аэропорт Нахчывана в учебных заведениях, которые находятся рядом с воздушной гаванью, была проведена эвакуация преподавателей и учащихся.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечено, что эвакуированы учителя и учащиеся двух школ, находящихся на данной территории:

"Эвакуация была осуществлена с целью обеспечения безопасности педагогического состава и школьников".