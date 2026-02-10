Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава ГКНБ

Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Как передает Report, об этом сообщили кыргызские СМИ со ссылкой на источники.

При этом главой ведомства остался Абдикарим Алимбаев.

Отметим, что ранее сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, затем трех его заместителей.

Госпогранслужба Кыргызстана была передана в введение ГКНБ в ноябре 2020 года.