Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава ГКНБ

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 17:53
    Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава ГКНБ

    Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

    Как передает Report, об этом сообщили кыргызские СМИ со ссылкой на источники.

    При этом главой ведомства остался Абдикарим Алимбаев.

    Отметим, что ранее сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, затем трех его заместителей.

    Госпогранслужба Кыргызстана была передана в введение ГКНБ в ноябре 2020 года.

    Кыргызстан ГКНБ Госпогранслужба Абдикарим Алимбаев Камчыбек Ташиев отставка
    Ты - Король

    Последние новости

    18:27

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс проводят встречу в расширенном составе

    Внешняя политика
    18:26

    Азербайджанская компания выпускает облигации на 2 млн манатов

    Финансы
    18:26

    ЗАО "Бакметрополитен" и чешская компания обсудили вопросы сотрудничества

    Инфраструктура
    18:25
    Фото

    В Баку завершилась встреча Ильхама Алиева с Джей Ди Вэнсом в узком составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11

    В Кыргызстане создана Служба государственной охраны при президенте

    В регионе
    18:10
    Фото

    Судьи приступили к совещанию по вынесению окончательного решения по делу Варданяна - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    18:05

    Макрон посетит Индию на следующей неделе

    Другие страны
    18:00
    Фото

    В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США

    Внешняя политика
    17:55

    В Азербайджане доля полностью обеспеченных бизнес-кредитов снизилась до 43,2%

    Финансы
    Лента новостей