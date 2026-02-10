Камчыбек Ташиев освобожден от должности председателя ГКНБ Кыргызстана

Камчыбек Ташиев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Как передает Report, информацию распространила Администрация президента Кыргызстана.

Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков. Его кандидатура будет представлена на рассмотрение в Жогорку Кенеш (парламент) для официального назначения на должность председателя ГКНБ.