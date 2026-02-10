Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Камчыбек Ташиев освобожден от должности председателя ГКНБ Кыргызстана

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 15:03
    Камчыбек Ташиев освобожден от должности председателя ГКНБ Кыргызстана

    Камчыбек Ташиев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

    Как передает Report, информацию распространила Администрация президента Кыргызстана.

    Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков. Его кандидатура будет представлена на рассмотрение в Жогорку Кенеш (парламент) для официального назначения на должность председателя ГКНБ.

