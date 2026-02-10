İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qırğızıstanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 15:09
    Qırğızıstanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib

    Kamçıbek Taşiyev Qırğızıstanın Nazirlər Kabinetinin sədr müavini - Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, informasiyanı Qırğızıstan Prezidentinin Administrasiyası yayıb.

    Məlumata görə, Cumqalbek Şabdanbekov Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin səlahiyyətlərini icra edən şəxs təyin edilib. Onun namizədliyi Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsinə rəsmi təyinat üçün Joqorku Keneşin (parlament) müzakirəsinə təqdim olunacaq.

    Kamçıbek Taşiyev Qırğızıstan
    Камчыбек Ташиев освобожден от должности председателя ГКНБ Кыргызстана

    Son xəbərlər

    15:29

    Daha 100 nəfər Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzindən məzun olub

    İKT
    15:29

    Mirzoyan və Helberq Ermənistan-ABŞ enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    15:24
    Foto

    Orta Dəhlizdə rəqəmsallaşma və yükdaşımanın inkişafına dair protokol imzalanıb

    İnfrastruktur
    15:20

    Allahşükür Paşazadə Roma Papasını Azərbaycana dəvət edib

    Din
    15:19

    AzMİ Çinin Milli Metrologiya İnstitutu ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Biznes
    15:16

    Azərbaycan ABŞ-dən qəhvə tədarükünü bərpa edib

    ASK
    15:15

    NBA matçı zamanı basketbolçular arasında dava düşüb

    Komanda
    15:10

    AZAL Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edib

    İnfrastruktur
    15:09

    Qırğızıstanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti