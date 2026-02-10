В Кыргызстане создана Служба государственной охраны при президенте

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о создании Службы государственной охраны.

Как передает Report, об этом сообщает администрация главы государства.

Новая структура будет сформирована на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности и займется обеспечением безопасности охраняемых лиц и объектов.

Отмечается, что служба государственной охраны станет специальным государственным органом, который будет напрямую подчиняться и отчитываться перед президентом страны.

Председатель службы и его заместители будут назначаться и освобождаться от должности главой государства.

Положение о службе, ее структура и численность будут утверждаться президентом.

Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с указом и принять необходимые меры для его реализации. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.