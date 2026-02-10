Названы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, очередное заседание весенней сессии парламента состоится 13 февраля.

В повестку заседания включено обсуждение 10 вопросов.

Среди прочего парламентарии обсудят законопроекты о внесении поправок в Налоговый кодекс, в Трудовой кодекс, законы "О банках" и "О таможенном тарифе", "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования", "О трудовых пенсиях" и др.