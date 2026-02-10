Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

    • 10 февраля, 2026
    В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

    В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

    Как сообщает Report, на заседании в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства выступил руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

    Он заявил, что согласен со всеми фактами, доводами и доказательствами, представленными государственным обвинением и указанными в обвинительном акте, и попросил суд принять это во внимание.

    Затем выступили правопреемники потерпевших лиц - Азад Керимов, Октай Шихалиев и другие, которые попросили суд приговорить обвиняемого к самому строгому наказанию - пожизненному лишению свободы.

    Обвиняемый Варданян обратился к суду, заявив, что хочет поговорить со своим защитником Эмилем Бабышовым. Суд удовлетворил его ходатайство, в связи с чем был объявлен перерыв.

    Судебный процесс продолжится после перерыва.

