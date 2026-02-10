В Азербайджане доля полностью обеспеченных бизнес-кредитов снизилась до 43,2%

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 17:55
    В Азербайджане по состоянию на 1 января 2026 года 43,2% бизнес-кредитов полностью обеспечены залогом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3 процентных пункта (п.п.) меньше, чем на 1 января прошлого года.

    За последний год удельная доля частично обеспеченных бизнес-кредитов снизилась на 1,3 п.п. до 31,9%, в то время как доля необеспеченных бизнес-кредитов увеличилась на 4,3 п.п до 24,9%.

    На отчетную дату 50,5% кредитов крупных предприятий были полностью обеспечены (+6,4 п.п.), 33,2% - частично обеспечены (-5,7 п.п.), 16,2% - не обеспечены (-0,8 п.п),.

    48,3% кредитов средних предприятий были полностью обеспечены (+0,9 п.п.), 40% - частично обеспечены (+6,9 п.п.), 11,7% - не обеспечены (-7,8 п.п.).

    46,9% кредитов малых предприятий были полностью обеспечены (-6,2 п.п.), 30,3% - частично обеспечены (+4,7 п.п.), 22,8% - не обеспечены (+1,5 п.п.).

    27,7% кредитов микропредприятий были полностью обеспечены (-9,6 п.п.), 17,5% - частично обеспечены (-0,9 п.п.), 54,8% - не обеспечены (+10,5 п.п.).

    бизнес-кредиты залог обеспеченные кредиты предприятия ЦБА
    Azərbaycanda biznes kreditlərinin 43 %-i tam təminatlıdır
    43% of business loans in Azerbaijan fully secured
