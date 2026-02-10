Azərbaycanda biznes kreditlərinin 43 %-i tam təminatlıdır
- 10 fevral, 2026
- 17:08
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda biznes kreditlərinin 43,2 %-i tam təminatlı olub.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 3 faiz bəndi azdır.
Son 1 ildə qismən təminatlı biznes kreditərinin xüsusi çəkisi 1,3 faiz bəndi azalaraq 31,9 %, təminatsız biznes kreditlərinin payı isə 4,3 faiz bəndi artaraq 24,9 % olub.
Hesabat tarixinə iri sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinin 50,5 %-i tam təminatlı (6,4 faiz bəndi çox), 33,2 %-i qismən təminatlı (5,7 faiz bəndi az), 16,2 %-i təminatsız (0,8 faiz bəndi az), orta sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinin 48,3 %-i tam təminatlı (0,9 faiz bəndi çox), 40 %-i qismən təminatlı (6,9 faiz bəndi çox), 11,7 %-i təminatsız (7,8 faiz bəndi az), kiçik sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinin 46,9 %-i tam təminatlı (6,2 faiz bəndi az), 30,3 %-i qismən təminatlı (4,7 faiz bəndi çox), 22,8 %-i təminatsız (1,5 faiz bəndi çox), mikro sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinin 27,7 %-i tam təminatlı (9,6 faiz bəndi az), 17,5 %-i qismən təminatlı (0,9 faiz bəndi az), 54,8 %-təminatsız (10,5 faiz bəndi çox) olub.