    Азербайджан начал импорт клубники из США

    Бизнес
    • 10 февраля, 2026
    • 17:34
    Азербайджан начал импорт клубники из США

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 122,45 тонн клубники на сумму $140,67 тыс., что в 7 раз больше в количественном и в 3 раза больше в стоимостном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года.

    Согласно расчетам Report на основе данных Госкомитета статистики, в отчетный период Азербайджан закупил из России 117 тонн клубники на $121,64 тыс. (годом ранее поставок не было), из Египта - 2 тонны на сумму $10,21 тыс. (годом ранее поставок не было), из Турции - 2,61 тонны (-85 %) на $6,52 тыс. (- 85%), из США - 0,01 тонны продукции на сумму $0,33 тыс.

    В прошлом году впервые за последние 14 лет (примечание: официальная статистика по внешней торговле в открытом доступе имеется с 2011 года) были осуществлены поставки из США.

    В 2024 году на долю Турции пришлось 94,7% из 24,5 тонны клубники, импортированной в Азербайджан.

    Лента новостей