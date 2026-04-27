В Китае создали тяжелый пилотируемый дрон с пулеметами и ракетами

Китайские инженеры продемонстрировали прототип одноместного пилотируемого квадрокоптера Superwing ZR-300, созданного для ведения боевых действий в городских условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Army Recognition, тяжелый летательный аппарат оснащен стрелковым и ракетным вооружением.

Крупногабаритный квадрокоптер обладает высокой маневренностью и способностью осуществлять вертикальный взлет и посадку. Благодаря этим характеристикам он может эффективно действовать в условиях плотной городской застройки. В центральной секции ZR-300 размещена кабина пилота-оператора. При этом аппарат способен функционировать и в беспилотном режиме, а также в качестве опционально пилотируемой платформы.

Комплекс вооружения коптера включает пулеметы, блоки неуправляемых авиационных ракет и управляемые ракеты. Электрический ZR-300 рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 200 килограммов. Боевой радиус действия машины составляет 120 километров, предельная скорость достигает 180 километров в час.