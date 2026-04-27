Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Китае создали тяжелый пилотируемый дрон с пулеметами и ракетами

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 08:55
    В Китае создали тяжелый пилотируемый дрон с пулеметами и ракетами

    Китайские инженеры продемонстрировали прототип одноместного пилотируемого квадрокоптера Superwing ZR-300, созданного для ведения боевых действий в городских условиях.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Army Recognition, тяжелый летательный аппарат оснащен стрелковым и ракетным вооружением.

    Крупногабаритный квадрокоптер обладает высокой маневренностью и способностью осуществлять вертикальный взлет и посадку. Благодаря этим характеристикам он может эффективно действовать в условиях плотной городской застройки. В центральной секции ZR-300 размещена кабина пилота-оператора. При этом аппарат способен функционировать и в беспилотном режиме, а также в качестве опционально пилотируемой платформы.

    Комплекс вооружения коптера включает пулеметы, блоки неуправляемых авиационных ракет и управляемые ракеты. Электрический ZR-300 рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 200 килограммов. Боевой радиус действия машины составляет 120 километров, предельная скорость достигает 180 километров в час.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Китай
    Çində pulemyot və raketlərlə təchiz olunmuş dron yaradılıb

