Несколько солдат ЦАХАЛ пострадали в результате инцидента на военной базе
- 27 апреля, 2026
- 08:03
Несколько военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали в результате инцидента на одной из военных баз.
Как передает Report, об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.
"В воскресенье в результате оперативного инцидента на базе ЦАХАЛ, расположенной на юге страны, один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще один - средней степени тяжести, у двоих других легкие ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие военнослужащие были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.
Подробности и характер произошедшего инцидента в ЦАХАЛ не раскрыли.
