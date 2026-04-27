Несколько солдат ЦАХАЛ пострадали в результате инцидента на военной базе

Несколько военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали в результате инцидента на одной из военных баз.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.

"В воскресенье в результате оперативного инцидента на базе ЦАХАЛ, расположенной на юге страны, один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще один - средней степени тяжести, у двоих других легкие ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие военнослужащие были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Подробности и характер произошедшего инцидента в ЦАХАЛ не раскрыли.