Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Несколько солдат ЦАХАЛ пострадали в результате инцидента на военной базе

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 08:03
    Несколько военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали в результате инцидента на одной из военных баз.

    Как передает Report, об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.

    "В воскресенье в результате оперативного инцидента на базе ЦАХАЛ, расположенной на юге страны, один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще один - средней степени тяжести, у двоих других легкие ранения", - говорится в сообщении.

    Пострадавшие военнослужащие были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

    Подробности и характер произошедшего инцидента в ЦАХАЛ не раскрыли.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

    Последние новости

    08:15
    Фото

    В Баку на 10 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:03

