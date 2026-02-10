İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ABŞ-dən çiyələk tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 10 fevral, 2026
    • 17:25
    Azərbaycan ABŞ-dən çiyələk tədarük etməyə başlayıb

    Ötən ilin ilk 11 ayında Azərbaycan 140,67 min ABŞ dolları dəyərində 122,45 ton çiyələk və bağ çiyələyi (təzə) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 3 dəfə, kəmiyyət olaraq – 7 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 121,64 min ABŞ dolları dəyərində 117 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Misirdən 10,21 min ABŞ dolları dəyərində 2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Türkiyədən 6,52 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 85 % az) 2,61 ton (-85 %), İrandan 1,97 min ABŞ dolları dəyərində (-1,5 %) 0,79 ton (+7 %) və Amerika Birləşmiş Ştatlarından (ABŞ) 0,33 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton məhsul alıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq ABŞ-dən tədarük həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 24,5 ton çiyələyin 94,7 %-i Türkiyənin payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi çiyələk Rusiya Misir Türkiyə İran ABŞ
    Азербайджан начал импорт клубники из США
    Azerbaijan begins importing strawberries from US

    Son xəbərlər

    18:07

    Bakıda daha bir marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

    İnfrastruktur
    18:05

    Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:02

    Çexiya şirkəti Bakı metrosuna vaqon satmaq niyyətindədir

    İnfrastruktur
    18:02

    İlham Əliyevlə Cey Di Vensin məhdud tərkibdə görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    17:55

    Azərbaycan şirkəti 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:55

    Bakıda ABŞ Vitse-prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    17:37

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:35

    Filippində qəza qurbanlarının sayı 50 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti