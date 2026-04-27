Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Баку на 10 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 27 апреля, 2026
    • 08:15
    В Баку на 10 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

    Ситуация на дорогах Пробки на дорогах Баку
    Фото
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Последние новости

    08:15
    Фото

    В Баку на 10 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:03

    Несколько солдат ЦАХАЛ пострадали в результате инцидента на военной базе

    Другие страны
    07:43

    Авария с участием до 30 автомобилей произошла на американских гонках NASCAR

    Индивидуальные
    07:20

    ВС США ударили по еще одному судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    06:50

    Axios: Иран направил США новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива

    Другие страны
    06:15

    CENTCOM назвало число кораблей, перехваченных с начала блокады

    Другие страны
    05:46

    Трамп не уверен, что стрелок на приеме в Вашингтоне целился именно в него

    Другие страны
    05:07

    Переброску военных в Ормузский пролив поддерживает почти половина населения в Японии

    Другие страны
    04:38

    WP раскрыла недостатки в организации мер безопасности на приеме в Washington Hilton

    Другие страны
    Лента новостей