Макрон посетит Индию на следующей неделе
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 18:05
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Индию 17-19 февраля, где проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Индии.
Моди и Макрон обсудят региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
Макрон также примет участие в саммите AI Impact Summit, который пройдет в Дели.
"Президент Франции посетит финансовую столицу Индии Мумбаи, чтобы открыть Год инноваций Индии и Франции", - сказано в сообщении.
