    Макрон посетит Индию на следующей неделе

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 18:05
    Макрон посетит Индию на следующей неделе

    Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Индию 17-19 февраля, где проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Индии.

    Моди и Макрон обсудят региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Макрон также примет участие в саммите AI Impact Summit, который пройдет в Дели.

    "Президент Франции посетит финансовую столицу Индии Мумбаи, чтобы открыть Год инноваций Индии и Франции", - сказано в сообщении.

    Эмманюэль Макрон Нарендра Моди Индия Франция визит
    Makron növbəti həftə Hindistana səfər edəcək
    France's Macron to participate in New Delhi AI summit during India visit next week
