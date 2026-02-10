Макрон посетит Индию на следующей неделе

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Индию 17-19 февраля, где проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Индии.

Моди и Макрон обсудят региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Макрон также примет участие в саммите AI Impact Summit, который пройдет в Дели.

"Президент Франции посетит финансовую столицу Индии Мумбаи, чтобы открыть Год инноваций Индии и Франции", - сказано в сообщении.