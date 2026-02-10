Азербайджан увеличил импорт ПВХ из США более чем в 4 раза

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан импортировал 26 449 тонн поливинилхлорида (ПВХ) на сумму 20,79 млн долларов США.

Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Госкомитета по статистике, это на 18% меньше в стоимостном выражении и на 16% меньше в количественном по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

В отчетный период Азербайджан закупил у России продукцию на сумму 11,97 млн долларов (на 30% меньше показателя годичной давности) в объеме 17 429 тонн (-22%), у Ирана – на 3,26 млн долларов (+6%) в объеме 3 762 тонны (+11%), у США – на 2,79 млн долларов (+3,5 раза) в объеме 3 202 тонны (+4,3 раза), у Турции – на 1,85 млн долларов (+21%) в объеме 1 243 тонны (+1,8%), у Китая – на 746 тыс. долларов (+3,6 раза) в объеме 717 тонн (+4 раза).

В 2024 году на долю России пришлось 80% из 31,3 тыс. тонн ПВХ, импортированных в Азербайджан.