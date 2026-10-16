Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 20:13
    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией

    Коалиция Environmental Protection First призвала участников COP17 в Армении поднимать вопросы загрязнения трансграничных рек и экологического ущерба, который принимающая страна наносит региону.

    Как сообщает Report, соответствующее обращение направлено представителям гражданского общества, государствам и международным экологическим организациям в связи с проведением в Армении 17-й сессии Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17).

    "COP17 призвана предотвратить утрату биоразнообразия во имя сохранения природы. Однако проведение этой конференции в стране, ответственной за деградацию земель, загрязнение трансграничных рек и систематический экоцид, - не что иное, как проявление двойных стандартов", - говорится в обращении.

    Авторы подчеркнули, что подлинная забота о природе должна исключать двойные стандарты, избирательный подход и показную экологическую озабоченность. Они призвали участников и делегатов COP17 выйти за рамки стандартных тезисов и поставить вопросы о загрязнении окружающей среды, которое Армения вызывает как внутри страны, так и в регионе через трансграничные реки.

    Новость дополняется

    Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndirib
    International coalition calls Armenia's hosting of COP17 a double standard
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    20:48
    Ураган "Труди" у побережья Мексики усилился до 195 км/ч
    Другие страны
    20:30
    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола
    Другие страны
    20:13
    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией
    Внешняя политика
    20:04
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне
    Внутренняя политика
    19:57
    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году
    Другие страны
    19:42
    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск
    Внешняя политика
    19:35
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой
    Другие страны
    19:26
    Фото
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    Социальная защита
    19:22
    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания
    Внутренняя политика
    Лента новостей