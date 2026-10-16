Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией

Коалиция Environmental Protection First призвала участников COP17 в Армении поднимать вопросы загрязнения трансграничных рек и экологического ущерба, который принимающая страна наносит региону.

Как сообщает Report, соответствующее обращение направлено представителям гражданского общества, государствам и международным экологическим организациям в связи с проведением в Армении 17-й сессии Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17).

"COP17 призвана предотвратить утрату биоразнообразия во имя сохранения природы. Однако проведение этой конференции в стране, ответственной за деградацию земель, загрязнение трансграничных рек и систематический экоцид, - не что иное, как проявление двойных стандартов", - говорится в обращении.

Авторы подчеркнули, что подлинная забота о природе должна исключать двойные стандарты, избирательный подход и показную экологическую озабоченность. Они призвали участников и делегатов COP17 выйти за рамки стандартных тезисов и поставить вопросы о загрязнении окружающей среды, которое Армения вызывает как внутри страны, так и в регионе через трансграничные реки.

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