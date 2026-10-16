В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 20:30
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Министерство здравоохранения Кении в пятницу подтвердило третий случай заражения вирусом Эбола в стране.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.
Заболевшая - 65-летняя женщина, близкая родственница двух ранее выявленных пациентов. Она была установлена как лицо, имевшее непосредственный контакт с ними.
Согласно заявлению министерства, женщина находится на карантине с 6 октября. Из симптомов у нее повышенная температура, боль в горле и общее недомогание.
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