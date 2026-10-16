В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола

Министерство здравоохранения Кении в пятницу подтвердило третий случай заражения вирусом Эбола в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

Заболевшая - 65-летняя женщина, близкая родственница двух ранее выявленных пациентов. Она была установлена как лицо, имевшее непосредственный контакт с ними.

Согласно заявлению министерства, женщина находится на карантине с 6 октября. Из симптомов у нее повышенная температура, боль в горле и общее недомогание.