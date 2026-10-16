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    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 20:30
    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола

    Министерство здравоохранения Кении в пятницу подтвердило третий случай заражения вирусом Эбола в стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

    Заболевшая - 65-летняя женщина, близкая родственница двух ранее выявленных пациентов. Она была установлена как лицо, имевшее непосредственный контакт с ними.

    Согласно заявлению министерства, женщина находится на карантине с 6 октября. Из симптомов у нее повышенная температура, боль в горле и общее недомогание.

    Лихорадка Эбола Кения
    Keniyada Ebola virusuna yeni yoluxma halı qeydə alınıb
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