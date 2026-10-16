Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 20:04
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне

    На страницах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный Отечественной войне.

    Report представляет эту публикацию:

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне

    Ильхам Алиев 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video on Patriotic War shared on President Ilham Aliyev's social media accounts
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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